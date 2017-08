Eindredacteur Gert blogt: Jacht op de Veluwe

OTTERLO - Aanstaande zaterdag komt in BuitenGewoon een heikel onderwerp in beeld. We gaan op pad met één van de jachtopzichters van de Hoge Veluwe. Hij schiet een wild zwijn. We laten van dichtbij zien hoe dat er in het veld aan toe gaat.

Alle jaren dat BuitenGewoon op TV is, hebben we geprobeerd een item over de jacht te maken. Het is ons nooit gelukt. De jacht is een taboe in Nederland, een onderwerp waarover de emoties vaak hoog oplopen. Hoewel we allemaal weten dat het gebeurt - er worden op de Veluwe jaarlijks vele honderden zwijnen en herten afgeschoten – wil niemand er zijn vingers aan branden.

"Het afschieten staat in schril contrast met onze beleving hoe bijzonder het is dat je in overvol Nederland nog wilde dieren kan zien."

Het doodschieten van een wild dier is confronterend. Juist omdat wij de ontmoeting met edelherten en wilde zwijnen als het meest bijzondere moment van onze wandeling in de natuur beschouwen. Het afschieten van deze dieren staat in schril contrast met onze beleving hoe bijzonder het is dat je in overvol Nederland nog wilde dieren kan zien.

Ik heb er waardering voor dat de Hoge Veluwe ons zonder belemmeringen de gelegenheid bood om het werk van de jager van nabij te volgen. Maar ik kan me ook voorstellen dat kijkers zich afvragen waarom zij hiermee geconfronteerd moeten worden. En of dit item niet vanuit een zekere sensatiezucht is gemaakt.

"De jacht is een wezenlijk onderdeel van onze Gelderse natuur."

In BuitenGewoon laten we wekelijks de mooiste Gelderse natuur zien. We vertellen hoe die natuur er voor staat: met welke soorten het goed gaat en welke soorten met uitsterven worden bedreigd. De jacht - natuurorganisaties noemen het liever beheer - is een wezenlijk onderdeel van onze Gelderse natuur. Bij gebrek aan natuurlijke vijanden worden wilde dieren in Gelderland afgeschoten. Om te voorkomen dat er door te grote aantallen schade ontstaat aan natuur, landbouw of in het verkeer.

Natuurlijk, je kan er over twisten of dat nodig is. Als we allemaal keurig 60 kilometer per uur rijden op de Veluwe, zullen er minder aanrijdingen met wild zijn. Als we bereid zijn de schade voor boeren te compenseren, valt het allemaal best mee voor de landbouw. Als we accepteren dat dieren in een strenge winter door gebrek aan voedsel ellendig aan hun einde komen, kunnen we misschien wel stoppen met de jacht.

Die discussie, hoe zinvol ook, komt zaterdag in de uitzending niet aan bod. Onze bedoeling was louter om te onderzoeken of het afschieten van wilde dieren op de Veluwe zorgvuldig en respectvol gebeurt. Oordeel zelf… Ik ben oprecht nieuwsgierig naar uw reacties en discussies op Facebook.

Gert Visser (eindredacteur BuitenGewoon)

BuitenGewoon wordt iedere zaterdag om 17.20 uitgezonden bij Omroep Gelderland. Bekijk hier de uitzending online.