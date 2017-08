Bogers is blij met concurrentie in zijn selectie

NIJMEGEN - Met de komst van Sven Braken en Jari Schuurman heeft NEC-trainer Adrie Bogers nog meer concurrentie binnen zijn selectie.

"Dat maakt het over het algemeen makkelijker, want met concurrentie gaat het niveau omhoog. We moeten wel realistisch zijn, want de transfermarkt is nog niet gesloten. Er kunnen nog altijd spelers vertrekken."

Bogers is blij dat de competitie nu echt begint. "Je bent in voorbereiding om ergens toe te komen. Dat begint bij de eerste competitiewedstrijd, dus kijk ik wel naar uit."

De trainer heeft op woensdagen voortaan besloten trainingen ingevoerd bij NEC. "Als we dingen willen uitproberen en voorbereiden ten aanzien van de tegenstander, dan is het handig dat het niet altijd de volgende dag op straat ligt. Negen van de tien clubs doen tegenwoordig die besloten trainingen. Wij hebben ervoor gekozen om dat op voorhand te melden om ook supporters niet teleur te stellen die willen komen kijken."