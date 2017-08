Paar duizend kilo hennep met miljoenen straatwaarde gevonden, Gelderlander opgepakt

UTRECHT - Een speciaal team hield dinsdag zeven mannen aan die verdacht worden van betrokkenheid bij de smokkel van 2500 kilo hennep. Een van de verdachten komt uit Asperen, gemeente Lingewaal. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er familiebanden tussen enkele van de verdachten, maar niet met deze man.

De drugs werden vorige maand gevonden tussen de houtskool in een container in de haven van Rotterdam. De container kwam vanuit Nigeria en werd ontdekt door de douane, met behulp van de containerscan en een speurhond. Het zogenoemde Hit And Run Container-team (HARC-team), een samenwerking van douane, zeehavenpolitie en Fiod, stelde een onderzoek in.

Invallen op adressen

Toen de verdachten dinsdag hun container aan het uitpakken waren in Utrecht, greep het team in. De container was doorgelaten in het belang van het onderzoek, maar de drugs waren toen al uitgeladen. Ook werden invallen gedaan op de adressen van de verdachten. Het zijn allen mannen, variërend in de leeftijd van 20 tot en met 34 jaar. Ze komen uit Utrecht, Woerden, Den Haag en Asperen.

De hennep heeft een waarde van zo’n 2,5 miljoen euro en is meteen na de ontdekking vernietigd.