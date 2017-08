Milot Rashica ontbreekt op training Vitesse, maar speelt waarschijnlijk wel

ARNHEM - Milot Rashica ontbrak donderdag vanwege buiklachten tijdens de laatste training, maar trainer Henk Fraser zal de Kosovaar waarschijnlijk wel kunnen opstellen tegen Roda JC.

Met de grillige vleugelspits, die tegen NAC Breda een sterke indruk achterliet, wil Vitesse geen risico nemen. 'Uit voorzorg hebben we hem niet laten trainen. Hij had wat last van zijn maag, maar normaal gesproken speelt hij gewoon', vertelde Fraser op Papendal.

Optie Castaignos

Mocht Rashica toch niet topfit zijn, komt er vrijwel zeker een plekje vrij voor Colkett op het middenveld. Dan zou Navarone Foor vanaf rechts op de vleugel spelen, hoewel Fraser ook schermde met de optie Castaignos op links waardoor Linssen mogelijk naar de rechterkant verhuist. 'Castaignos gaat echt zijn minuten nog maken, net als Miaz

Arrogant

Vitesse won vorige week overtuigend van NAC Breda en is vrijdagavond bij het begin van de tweede speelronde zwaar favoriet in Zuid-Limburg. 'Wij gaan natuurlijk voor drie punten. Ik wil niet arrogant zijn, maar wij zijn Vitesse en gezien onze kwaliteiten moeten wij van Roda winnen. Ook in een uitwedstrijd.

Jeroen Houwen

Bij Vitesse vertrok Eloy Room woensdag naar PSV. Fraser sprak een dag later direct zijn vertrouwen uit in Jeroen Houwen als tweede man achter Remko Pasveer. 'Houwen is echt kwaliteit, ik ben overtuigd dat hij dat ook gaat laten zien. Binnenkort ga ik met hem op tafel. Ik heb super veel vertrouwen in Jeroen. Maar ook Michael Tornes is een vechter en daar hou ik van', stelde Fraser.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Kashia, Kruiswijk, Büttner; Serero, Bruns, Foor; Rashica, Matavz, Linssen