Kadioglu gepasseerd bij NEC voor wedstrijd tegen Almere City

NIJMEGEN - NEC begint de competitie vrijdagavond tegen Almere City zonder Ferdi Kadioglu in de basis.

Het 17-jarige supertalent begint op de bank, terwijl de nieuwe aanwinsten Sven Braken en Jari Schuurman ook nog niet aan de aftrap verschijnen.

foto: Broer van den Boom

Jordan Larsson (foto) is de meest opmerkelijke naam in de basis van NEC. De Zweedse aanvaller start als rechterspits. Jay-Roy Grot begint centraal. Anass Achahbar is weer hersteld van zijn voetblessure, maar begint nog op de bank. Kevin Jansen ontbreekt, omdat hij nog revalideert van een kruisbandblessure. Ook Frank Sturing is er niet bij. De verdediger was twee weken ziek in de voorbereiding.

Opstelling: Smits; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Sleegers, Breinburg; Larsson, Grot, Groeneveld.