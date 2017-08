Smits eerste doelman NEC, Dijkstra nieuwe aanvoerder

NIJMEGEN - Joshua Smits gaat het seizoen in als eerste doelman van NEC.

Hij krijgt de voorkeur boven Joris Delle. De Fransman was vorig seizoen nog de vaste man onder de lat bij de Nijmeegse club. Delle heeft ook een transferwens. In de voorbereiding hebben beide doelmannen ongeveer evenveel speeltijd gekregen. Smits zit al jaren bij NEC en was het seizoen 2014/15, toen NEC kampioen werd van de eerste divisie, de basiskeeper in Nijmegen. Door een gecompliceerde polsblessure stond hij daarna bijna een jaar buitenspel.

Mart Dijkstra (foto) is de nieuwe aanvoerder van NEC. Hij is de opvolger van Gregor Breinburg, die mogelijk ook nog vertrekt bij de club.