Gewapende overval op supermarkt in Apeldoorn

Foto: Omroep Gelderland Foto: Luciano de Graaf Foto: Luciano de Graaf

APELDOORN - Een supermarkt in winkelcentrum De Maat aan de Imkersplaats in Apeldoorn is donderdag net voor het middaguur overvallen. De dader is er met de buit vandoor.

De overval werd gepleegd op de Dekamarkt supermarkt in het winkelcentrum. De politie meldt dat er niemand gewond is geraakt bij de overval. Woensdagmiddag werd de Kruitvat op de Saloméstraat in Apeldoorn overvallen. Zie ook: Kruidvat in Apeldoorn op klaarlichte dag overvallen