Tweetal opgepakt na steekpartij en gijzeling in Ede

EDE - Twee personen uit Wageningen en Renkum zijn donderdagmorgen opgepakt na een steekpartij in Ede in april van dit jaar. Bij een huiszoeking die volgde, werden een vuurwapen en ruim twee kilo softdrugs in beslag genomen.

Beide verdachten zijn 22 jaar oud. De politie kwam hen op het spoor na het rechercheonderzoek dat volgde nadat een 38-jarige Edenaar in de avond van 18 april werd klemgereden, bedreigd en gestoken. Hij moest onder bedreiging van een mes benzine betalen voor de verdachten bij een pompstation en werd in zijn been gestoken.

De politie denkt dat de twee een zakelijk geschil hadden met het slachtoffer en verhoort hen nu. Wat voor geschil zij hadden en of dit gerelateerd is aan criminele activiteiten, zoals de in beslag genomen drugs, is niet bekend.