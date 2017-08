'We waren hier al bang voor', dierenwinkel in puin na plofkraak

DOETINCHEM - Eigenaresse Kim Wiendels van de dierenspeciaalzaak in de Doetinchemse wijk De Huet loopt tussen de puinhopen na de plofkraak op een pinautomaat van dinsdag op woensdag. De zaak is kort geleden verbouwd, maar ligt nu volledig in puin.

Wiendels zegt steun te krijgen van de Rabobank, van wie de pinautomaat is. 'De Rabobank laat ons niet in de steek, maar is op zoek naar een nieuwe locatie voor ons. Dat horen we vandaag.'

'We zijn al lang bezig geweest om de pinautomaat weg te krijgen. We waren hier bang voor. Het was de enige pinautomaat die nog niet aan de beurt is geweest. Vroeg of laat moest het gebeuren', stelt Wiendels.

'Ik besef het nog niet helemaal. Veel mensen komen langs, we krijgen kaartjes en steunbetuigingen', aldus Wiendels. Tijdens het gesprek komt een man naar binnen en zegt 'ik wil je alleen maar een hart onder de riem steken'.

