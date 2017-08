Wonen in Wageningen: als student ben je voor een prikkie klaar

WAGENINGEN - Studenten die in Wageningen een kamer zoeken, zijn goedkoop uit. Bij een vergelijking van kamerprijzen staat Wageningen op 1 als goedkoopste stad. Maar het is er wel dringen voor een plekje.

De website Goedkoop.nl onderzocht de 20 grootste studentensteden en kwam tot de conclusie dat je in Wageningen spotgoedkoop zit. Amsterdam is de duurste stad om te huren.

Plek 1, 10 en 12

Per maand betaal je in Wageningen ongeveer 284 euro. In Amsterdam is dat 610 euro. Nijmegen staat met 376 euro op plek 10, Arnhem op plek 12 met 386 euro per maand. Wageningen is nipt de goedkoopste. Het scheelt gemiddeld slechts een euro met het Limburgse Heerlen.

Het zijn de enige twee steden in Nederland waar je voor minder dan 300 euro per maand een kamer kun krijgen. Maar in Wageningen is de laatste jaren wel sprake van een oplopend kamertekort. De schaarste op de woningmarkt neemt naar verwachting in de komende tijd alleen maar toe.

De hele lijst:

1. Wageningen (Gelderland) – €284

2. Heerlen (Limburg) - €285

3. Tilburg (Noord-Brabant) - €312

4. Leeuwarden (Friesland) - €336

5. Enschede (Overijssel) - €353

6. Maastricht (Limburg) - €355

7. Groningen (Groningen) - €361

8. Delft (Zuid-Holland) - €368

9. Eindhoven (Noord-Brabant) - €369

10. Nijmegen (Gelderland) - €376

11. Leiden (Zuid-Holland) - €377

12. Arnhem (Gelderland) - €386

13. Breda (Noord-Brabant) - €387

14. Den Bosch (Noord-Brabant) - €410

15. Rotterdam (Zuid-Holland) - €442

16. Almere (Flevoland) - €446

17. Haarlem (Noord-Holland) - €447

18. Utrecht (Utrecht) - €447

19. Den Haag (Zuid-Holland) - €448

20. Amsterdam (Noord-Holland) - €610