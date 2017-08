Oude IJsselbrug Zutphen paar uur eerder open: laatste puntjes op de i

ZUTPHEN - De Oude IJsselbrug in Zutphen gaat eerder open dan gepland. Na acht weken omrijden gaat de brug vrijdag om 17.00 uur weer open. Dat is vijf uurtjes eerder. Donderdag en vrijdag wordt er nog hard gewerkt door de bouwvakkers om de laatste puntjes op de i te zetten.

Volgens een woordvoerder kan het zijn dat er dit weekend nog wat laatste schilderwerken moeten worden uitgevoerd. Er worden dan verkeersregelaars ingezet. De rest van het jaar wordt er overigens ook nog aan de brug gewerkt, maar daar heeft het verkeer geen last van.

De brug is de afgelopen weken verbreed. Ook is de oranje kleur vervangen door blauw en is het wegdek vervangen. Op de brug kun je nu genieten van het uitzicht over de IJssel. Er staat een bankje bovenop de brug. Nou ja, een bankje. Het bankje is 80 meter lang.

Nog volop werkzaamheden aan IJsselkade

Alhoewel de brug weer open is, blijft het langs de IJssel de komende maanden nog even behelpen. Ook de IJsselkade wordt volledig opgeknapt. Er worden damwanden geslagen, leidingen worden vervangen. En ook de Berkelbrug wordt vervangen. Daarnaast wordt de hele kade opnieuw ingericht.

Tot en met oktober is de IJsselkade helemaal afgesloten. In de maanden november en december gaat de kade tijdelijk weer open vanwege de feestdagen en om de inkomsten voor de binnenstadondernemers niet in de weg te zitten. Na de feestdagen worden de werkzaamheden hervat.

Een aantal foto's van de laatste werkzaamheden aan de Oude IJsselbrug.

