Psycholoog: pyromaan Culemborg zoekt aandacht

CULEMBORG - Al meer dan een jaar is Culemborg in de ban van autobranden. Het was even rustig, maar afgelopen nacht gingen er zeker zeven voertuigen in vlammen op. Waarom is het zo moeilijk de dader(s) te stoppen? Radio1 vroeg het aan forensisch psycholoog Ernst Ameling.

Volgens de psycholoog zijn mensen die dit soort branden aansteken mensen die niet 'gezien' worden. Ameling: 'Ze functioneren marginaal, hebben vaak geen werk, relatie of kinderen. Op deze manier kunnen ze hun boosheid kwijt en veroorzaken ze commotie. Zo zijn ze ineens belangrijk en dat zijn ze nooit geweest.' Ameling zegt dat de aandacht, onder andere van de pers, verslavend werkt. 'De aandacht die ze krijgen is een vorm van beloning.' Luister hier het hele gesprek van Radio1 met Ernst Ameling terug: Tijdje rustig Het was een tijdje rustig in Culemborg, in mei werd de gemeente voor het laatst opgeschrikt door een reeks autobranden. In juni en juli waren er een paar losse incidenten. Ameling heeft een simpele verklaring: 'Het kan zijn dat de dader dan ineens een vriend of vriendinnetje of een baan heeft, zodra dat voorbij is, wordt er weer op een andere manier aandacht gezocht.' Zie ook: Zeker zeven autobranden in één nacht in Culemborg

