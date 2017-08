Herdenking sterfdag Achterhoekse dichter Staring

VORDEN - Enkele tientallen mensen verzamelden zich vrijdagavond rond het graf van Antoni Christiaan Winand Staring. De Achterhoekse dichter en landbouwkundige overleed op 18 augustus 1840. Omdat dit hele jaar gevierd wordt dat de dichter 250 jaar geleden geboren werd, was er een herdenking. Het initiatief komt van Museum STAAL uit Almen.

De herdenking was op de Algemene Begraafplaats in Vorden. Op de grafheuvel van Huis de Wildenborch ligt Staring begraven. Het graf is omringd door een smeedijzeren hekwerk.

Poëzie en muziek

Tijdens de herdenking zijn gedichten voorgedragen door dichters die met hun eigen werk Staring willen eren. Daarnaast zorgde fluitiste Christa Kelderman uit Zutphen voor bijpassende muziek.

Eind dit jaar opent museum STAAL in Almen de deuren. Het is een museum over het leven van A.C.W. Staring. Daarnaast zijn er het hele jaar verschillende activiteiten in het kader van het Staringjaar.

