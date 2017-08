Al meer dan 2500 zwijnen geschoten op Veluwe, Harm keek mee hoe dat gaat

ARNHEM - Het afschieten van wilde zwijnen op de Veluwe ligt op schema. Dat zegt Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland.

Er was sprake van een flinke uitdaging, 'want er hebben nog nooit zoveel zwijnen op de Veluwe rondgelopen'. Hoeveel precies is onbekend, maar schattingen gaan richting de 10.000. Dat zijn er teveel volgens de natuurbeheerders: als de dieren niet zouden worden afgeschoten dan zou dat ten koste gaan van de natuur op de Veluwe, en ook van andere diersoorten.

Ruim over de helft

Het jachtseizoen loopt van 1 juli tot half februari. Het doel is om in juli, augustus en september zestig procent van het quotum te halen. Daarna vallen namelijk de eikels en beukennootjes weer van de bomen, waardoor er weer volop voedsel voorradig is. De zwijnen laten zich dan moeilijker lokken door jagers.

'We moeten er uiteindelijk ongeveer 5000 schieten', zegt Koffeman. 'We zijn nu al ruim over de helft, dus we liggen voor op schema.' Door voedseltekorten en de droogte in de maanden mei en juni is de populatie mogelijk ook aangetast. 'Dat heeft waarschijnlijk veel biggen het leven gekost.'

Harm Edens op pad met jager

In het programma Buitengewoon van Omroep Gelderland, dat zaterdagavond wordt uitgezonden, gaat Harm Edens op pad met een jager. Hij ziet van dichtbij hoe dat schieten in zijn werk gaat. Harm is onder de indruk. Bekijk hieronder een fragment.

Wilt u de hele uitzending zien? Dat kan hier: http://bit.ly/2w8fLgA