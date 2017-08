NEC huurt Jari Schuurman van Feyenoord

NIJMEGEN - Jari Schuurman speelt komend seizoen voor NEC. De 20-jarige middenvelder komt op huurbasis over van Feyenoord.

Bij de Rotterdamse club gold Schuurman als één van de grootste talenten in de jeugdopleiding, maar van een doorbraak in De Kuip kwam het nog niet. De veelvuldig jeugdinternational werd afgelopen seizoen verhuurd aan Willem II, maar had daar geen basisplaats. Schuurman is een aanvallende middenvelder en moet bij NEC op die positie concurreren met Ferdi Kadioglu en Joey Sleegers.

Hij is de negende nieuweling in Nijmegen. NEC trok verder Guus Joppen, Suently Alberto, Kevin Jansen, Mart Dijkstra en Sven Braken aan en huurde Calvin Verdonk (ook van Feyenoord) en Ted van de Pavert en Anass Achahbar (beiden van PEC Zwolle).

