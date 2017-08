VIDEO 'Waar je zwaar voor gespaard hebt, is dan weg', zegt eigenaar uitgebrande auto

CULEMBORG - Getroffen auto-eigenaar Balverts was net gisteren teruggekomen van vakantie toen hij dacht dat hij hij buiten vuurwerk zag. In plaats daarvan hij zag zijn favoriete auto in vlammen opgaan.

Culemborger Balverts staat er een beetje gelaten bij als de sleper zijn favoriete Ford wegsleept. Net terug van vakantie, had hij vandaag een ritje met die auto willen maken: 'Het was mijn favoriete auto. Wij waren nog op. Ik dacht dat ik iets van vuurwerk zag. Uiteindelijk zie ik de vlammen voor de ramen omhoogslaan. Toen stond ie aan de voorkant al in de fik. Ik kon nog net een andere auto in veiligheid brengen.'

Kijk hier het interview met meneer Balverts:

Hij kon alleen maar toekijken hoe zijn auto in vlammen opging: 'Belachelijk. Degene die hier plezier uithaalt, is niet goed bij zijn hoofd.'

Sleper noemt het triest

De chauffeur van sleepbedrijf Van Mourik noemt het triest: 'Er is niets van over. Ruiten eruit. Hopen dat je daar nog een paar centen van krijgt. Er zijn weer mensen gedupeerd door een nutteloze autobrand. Het zal je auto maar zijn. Gewoon WA verzekerd. Pensioentje. Dan ben je klaar, dan houdt het op.'

Over de mogelijke daders kan hij alleen maar speculeren: 'Er is een paar weken helemaal niets geweest. De vakantietijd is over, de dader of daders zijn misschien terug van vakantie.'

