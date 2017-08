Negen autobranden in één nacht in Culemborg

CULEMBORG - Er komt maar geen einde aan de reeks autobranden die Culemborg al meer dan een jaar teistert. Afgelopen nacht gingen binnen een kwartier op vier plaatsen meerdere auto's in vlammen op. Zeker negen voertuigen hebben flinke schade of zijn zelfs helemaal uitgebrand.

De eerste melding was rond 1.55 uur bij Achter ´t Zand. Daarna was het raak aan de H.P. Vermeulenstraat, de Schaepmanlaan en uiteindelijk aan de Hendrik Marsmanweg (kaartje). Op die laatste locatie stonden zeker vier auto's in brand. Na de branden hield de politie een passantenonderzoek, maar daar werd niets bij ontdekt.

Tegelijk blussen

Naast de negen uitgebrande voertuigen liep ook een aantal auto's brandschade op. Volgens een cameraman ter plaatse moest de brandweer er aan de Hendrik Marsmanweg met meerdere blusvoertuigen tegelijk aan te pas komen om het vuur te doven.

Luister naar een gesprek met cameraman Bart Meesters, die bij de brand aanwezig was:

Een speciaal team van de politie onderzoekt de zaak. De politie vermoedt een verband tussen de branden. De connectie met eerdere autobranden wordt onderzocht. Mensen die meer weten of in de komende tijd iets verdachts zien, wordt met klem verzocht contact op te nemen met de politie.

De politie uit de regio Utrecht en van de Landelijke Eenheid schoten de Culemborgse agenten te hulp. In de afgelopen anderhalf jaar gingen 55 auto's in vlammen op in Culemborg. Afgelopen zaterdag was er ook nog een incident in de stad.

Eenzame mensen

Volgens forensisch psycholoog Ernst Ameling zijn vandalen en pyromanen vaak eenzame, niet erg hoogopgeleide mensen waarbij in hun leven niet veel lijkt te lukken. Door brand te stichten, krijgen ze aandacht en wordt hun bestaan eindelijk erkend.

