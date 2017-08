'Onwel geworden' buschauffeur knalt frontaal tegen boom

Foto: News United

ERMELO - Een lijnbus van Syntus is woensdagavond in Ermelo van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. Volgens een woordvoerder van de vervoerder lijkt het erop dat de buschauffeur onwel is geworden. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Er zaten geen passagiers in de bus.

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur bij de kruising van de Putterweg met de Hamburgerweg. Volgens de woordvoerder reed de chauffeur langs een halte waar een mogelijke passagier stond te wachten. Hij reed vervolgens rechtdoor op de rotonde, raakte van de weg en botste frontaal op een boom langs de weg. Door de botsing kwam de chauffeur bekneld te zitten. De hulpdiensten hebben hem uit het voertuig moeten halen. De man was bij kennis toen de ambulance arriveerde. Hij is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. De politie en artsen onderzoeken wat er precies is gebeurd.