Advocaat eigenaar Chickfriend: 'Er was geen sprake van opzet'

BARNEVELD - Er was geen sprake van opzet in het eierschandaal. Dat vertelt de advocaat van Mathijs IJ. - een van de eigenaren van Chickfriend uit Barneveld - in het tv-programma Jinek. Het bedrijf gebruikte het bestrijdingsmiddel fipronil tegen bloedluis in kippenstallen. Hierdoor raakten eieren besmet.

'Mijn cliënt zegt dat er geen sprake was van opzet. Verder kan ik er vanwege de beperkingen die zijn opgelegd niet meer over zeggen', aldus advocaat Wouter Hendrickx. Volgens de advocaat mag IJ. van de officier van justitie alleen contact hebben met hem.

Verder vertelde Hendrickx in het tv-programma dat de eigenaren niet verdacht worden van het in gevaar brengen van de volksgezondheid. 'De rechtercommissaris heeft juist aangegeven dat dit niet aan de orde is, maar dat hij vastzit vanwege het onderzoek naar het fipronilschandaal.'

Verboden middel

Enkele weken geleden werd bekend dat Chickfriend fipronil gebruikte om bloedluizen in pluimveestallen te doden. Dit is verboden. Toen dit naar buiten kwam, ontstond er onrust onder consumenten.

Zowel in Nederland als België werden eieren uit de handel genomen en pluimveebedrijven gesloten. De Nederlandse pluimveesector liep door de eiercrisis tenminste 150 miljoen euro schade op, zei boerenbelangenorganisatie ZLTO. In België is nog onduidelijk hoe groot de schade is.

Volgens advocaat Hendrickx is dit nog maar het begin van alle ellende en gaat de schade mogelijk richting de 300 miljoen euro lopen.

Vorig jaar al in beeld

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) bevestigde woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat vorig jaar november Chickfriend al in beeld was. De tipgever die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vorig jaar november waarschuwde voor het gebruik van fipronil in de pluimveesector, wees toen al expliciet naar het Barneveldse bedrijf.

De autoriteit zag destijds geen aanleiding voor verder onderzoek omdat niet bekend was dat het middel in kippen of eieren terecht zou komen. De NVWA kwam pas deze zomer in actie, toen België meldde dat het bestrijdingsmiddel in eieren was aangetroffen en opnieuw Chickfriend noemde.

Het kabinet kondigde eerder een onderzoek aan naar de toedracht van het fipronilschandaal. Dat moet voor het eind van het jaar zijn afgerond, schrijft Schippers.

