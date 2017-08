Bouwers in Ingen: nog één keer fruitcorso

INGEN - Het zit er bijna op voor de corsovereniging van Ingen. Dit jaar doet de vereniging voor het laatst mee aan het Tielse fruitcorso. Het huurcontract voor de hal is al een jaar verlopen. Dit jaar wordt in blessuretijd gewerkt.

De hal zou verplaatst kunnen worden naar een andere locatie, maar dat kost tussen de 20.000 en 30.000 euro, zegt bestuurslid Ria van Blijderveen. Dat geld is er niet.

Toekomst fruitcorso staat onder druk

Het hele fruitcorso in Tiel kampt al met moeilijkheden. De bodem van de kas is in zicht en volgend jaar komen er mogelijk grote veranderingen. Er wordt gesproken over een tentoonstelling van wagens in plaats van een rijdend corso.

Hierdoor durft Ingen ook niet te investeren in een verplaatsing van de hal. Bovendien vergrijzen de wagenbouwers en houdt het een keer op volgens Van Blijderveen.

Het dorp Ingen doet sinds 1961 mee aan het corso. John van Voorthuizen was er al bij vanaf het eerste uur. Het mooiste moment vond hij de winst in 2000 met de wagen Keizer Karel.

'Het kost allemaal veel te veel'

'Toen we in Tiel de veilinghal uit kwamen riepen de mensen al: je hoeft niet te starten want je hebt de eerste prijs al', herinnert hij zich. Van Voorthuizen heeft zich neergelegd bij het besluit om te stoppen. 'Het kost allemaal veel te veel geld en dat is er niet.'

Het fruitcorso in Tiel is dit jaar op zaterdag 16 september.