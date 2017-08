VIDEO: 'Motorpech' voor megaluchtballon tijdens Ballonfiësta

Foto's: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Tijdens de eerste avond van de Ballonfiësta in Barneveld is een van de deelnemende luchtballonnen na de landing in problemen gekomen.

Het ongeluk gebeurde nadat de mand met de opvarenden al veilig op de grond stond. Een windvlaag joeg vervolgens de luchtballon, De Motorrijder, in de boom. De attractie, een zogeheten special shape luchtballon, is met een afmeting van 46 bij 37 meter en een gewicht van 560 kilogram een van de grootste van Europa. Grote kraan Dat De Motorrijder in problemen was gekomen, ging als een lopend vuurtje over het festival. Er kwamen veel belangstellenden op af. Behalve de piloot zaten nog enkele personen in de mand. Iedereen bleef ongedeerd. Momenteel wordt de grote ballon geborgen. Daarbij wordt een grote kraan ingezet. Zie ook: Allemaal de lucht in bij Ballonfiësta