VIDEO: Neushoorn Wiesje voor het eerst naar buiten

Foto: Facebook/Burgers' Zoo Foto: Facebook/Burgers' Zoo

ARNHEM - Breedlipneushoorn Wiesje is woensdag voor het eerst naar buiten geweest. Op een filmpje op Facebook is te zien hoe de jongste aanwinst van Burgers' Zoo in Arnhem de wijde wereld aan het verkennen is.

De kersverse moeder Izala wijkt in het filmpje niet van de zijde van Wiesje. De jonge neushoorn lijkt het fantastisch te vinden in het park. Haar moeder kan haar soms maar moeilijk bijhouden. Ook nemen moeder en kind een verfrissend modderbad. Wiesje kwam bijna een week geleden ter wereld. De geboorte was live op YouTube te volgen. Zie ook: VIDEO: neushoorn Wiesje bij moeder Izala