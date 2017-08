Vier explosies in een jaar tijd: plofkrakers weten Doetinchem te vinden

DOETINCHEM - Het is een oorverdovende knal, in die nacht van 17 op 18 augustus 2016 aan de Slotlaan in Doetinchem. Buurtbewoners schrikken zich lam, de pannen liggen van het dak, er zit een scheur in de muur en de ABN Amro-pinautomaat in de buitenmuur van de Coop heeft het begeven.

De schade is zo groot dat een bouwkundige eerst de boel moet inspecteren voordat hulpdiensten naar binnen kunnen. De plofkrakers gaan er met geld vandoor in een stationwagen. Van het geld of de plofkrakers wordt nooit meer iets vernomen.

Zes woningen ontruimd

De knal is de eerste van een reeks in Doetinchem, de centrale plaats in een regio die al zo vaak wordt getroffen door plofkraken. Na augustus is het in Doetinchem een aantal maanden stil. Tot 16 april, dan wordt een geldautomaat compleet uit de gevel geblazen bij de Rabobank aan de Haareweg. Ook hier is de schade groot. Zes woningen worden ontruimd.

Een week later proberen krakers toe te slaan bij een geldautomaat van de ABN Amro aan de Houtsmastraat. Zonder succes, maar de schade is er niet minder om. De Rabobank heeft ondertussen de buik vol van de plofkraken en besluit een aantal automaten in de Achterhoek te sluiten.

Uitgerekend De Bongerd

Ook bij de geldautomaat in winkelcentrum De Bongerd kan niet meer worden gepind. De meeste gaan deze zomer weer open, waaronder die in De Bongerd. Afgelopen nacht is uitgerekend die automaat aan de beurt. Ondanks alle schade krijgen de krakers niet waarvoor ze gekomen zijn, want de kluis van de automaat blijft onbeschadigd.

Waarom Doetinchem steeds doelwit is, weet de politie niet. Ook de Rabobank heeft daar geen verklaring voor.

Zie ook: