Broers drie maanden langer vast na dood Winterswijker

REUTUM - De twee broers die vastzitten voor de dodelijke steekpartij die een Winterswijker het leven kostte, blijven 90 dagen langer in voorlopige hechtenis. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank woensdagmiddag bepaald.

Bij de steekpartij bij een café in het Overijsselse Reutum kwam 4 augustus de 22-jarige Roelof Esman uit Winterswijk om het leven. Hij zou een ruzie tussen twee families hebben willen sussen.

De broers uit Enschede, onder wie oud-profvoetballer van AGOVV in Apeldoorn Ruud ter H., worden verdacht van 'doodslag in vereniging' en 'poging tot doodslag in vereniging'.

Tegen Omroep Gelderland zei de moeder van het slachtoffer dinsdag teleurgesteld te zijn in de politie. De familie zegt slecht op de hoogte te worden gehouden van het onderzoek.

'Mijn gezin is bekend bij de politie', aldus Grietje Esman. 'Roelof ook. Als ik een fiets scheef heb staan, komen ze eraan met twee politieauto's. En nu ik mijn zoon heb verloren, moet ik er zelf achteraan bellen. Dan is er niemand voor je. Ik ben zwaar teleurgesteld.'

