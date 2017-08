Zeepaard, smurf, ruimteschip. Allemaal de lucht in bij Ballonfiësta

Burgemeester Van Dijk (midden) van Barneveld is klaar voor zijn ballonvaart. Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Een ruimteschip, een piraat, een kikkerprins, een zeepaard, een motorrijder, een pelikaan, een smurf. Sommige zijn vele tientallen meters groot. En ze willen allemaal de lucht in. In Barneveld.

De Ballonfiësta in Barneveld is weer begonnen. Tot en met zaterdag kiezen, als alles volgens plan verloopt want het weer moet natuurlijk wel een beetje meezitten, 's avonds 35 luchtballonnen het luchtruim.

En in de bakjes reizen mensen mee. Sponsors, notabelen en andere belangrijke mensen. Burgemeester Asje van Dijk van Barneveld ging woensdag mee. Als een van de eersten.

'De fiësta is geen wedstrijd maar een schouwspel', zei voorzitter Jack de Jong van Stichting Internationale Ballonfiësta Barneveld woensdagmorgen op Radio Gelderland. 'We zitten op een schitterende, beschutte locatie achter het Schaffelaartheater met een leuk bijprogramma, zoals een lasershow.'

De Jong stond tijdens het gesprek nog even stil bij het incident in Laren zondag waarbij mannen vuurpijlen afvuurden op overvarende luchtballonnen. Die pijlen bereikten de ballonnen niet.

'Kom even bij je positieven'

Hij en de andere bestuursleden schrokken toen ze ervan hoorden. 'Kom even bij je positieven, daarmee zorg je dat mensen in onveilige situaties terechtkomen. Dat moet je niet verknallen.'

Met de Ballonfiësta herdenkt Barneveld Jan van Schaffelaar, die in 1482 van de kerktoren in Barneveld sprong.

