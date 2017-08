Minister bevestigt: NVWA kreeg in 2016 al tip over Chickfriend

BARNEVELD - De tipgever die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vorig jaar november waarschuwde voor het gebruik van het giftige fipronil in de pluimveesector, wees al expliciet naar Chickfriend uit Barneveld. Dat bevestigt minister Edith Schippers (Volksgezondheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De autoriteit zag destijds geen aanleiding voor verder onderzoek omdat niet bekend was dat het middel in kippen of eieren terecht zou komen.

De NVWA kwam pas deze zomer in actie, toen België meldde dat het bestrijdingsmiddel in eieren was aangetroffen en opnieuw Chickfriend noemde.

Zie ook: Advocaten storten zich op eierschandaal

Het Barneveldse bedrijfje gebruikte fipronil om bloedluizen in pluimveestallen te doden, maar dat is verboden. Toen dat in juli uitkwam ontstond er onrust onder consumenten.

Miljoenen schade

Zowel in Nederland als België werden eieren uit de handel genomen en pluimveebedrijven gesloten. De Nederlandse pluimveesector liep door de eiercrisis tenminste 150 miljoen euro schade op, zei boerenbelangenorganisatie ZLTO. In België is nog onduidelijk hoe groot de schade is.

De twee eigenaren van Chickfriend - Van de B. uit Barneveld en IJ. uit Nederhemert - werden opgepakt op verdenking van het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Ook de Belgische toeleverancier Poultry-Vision van het voor de voedselketen verboden bestrijdingsmiddel is onderwerp van onderzoek.

Onderzoek

Het kabinet kondigde eerder een onderzoek aan naar de toedracht van het fipronilschandaal. Dat moet voor het eind van het jaar zijn afgerond, schrijft Schippers.

Zie ook: Alle artikelen over de eiercrisis