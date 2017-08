Bestelbusje brandt uit op parkeerplaats McDonald's

HETEREN - Op de parkeerplaats van fastfoodketen McDonald's in Heteren is woensdagmiddag een bestelbusje uitgebrand. Dat twittert wijkagent Erik Boer.

De bestuurder van het busje ontdekte dat er iets niet klopte, vlak voordat hij de McDrive inreed. Maar volgens Boer zagen automobilisten op de A50 bij Ewijk waar het busje eerst reed al dat er met de wagen iets loos was.

Bestuurder had eerst niks door

'Ze probeerden de bestuurder ook te waarschuwen, maar die had kennelijk niets in de gaten', zegt Boer. 'Pas bij de McDrive kreeg hij last van rook in de cabine en heeft hij de auto snel op een plek gezet waar het veilig was.'

De wijkagent zegt blij te zijn dat de bestuurder op de snelweg was doorgereden. 'Dat scheelde weer een opstopping op de snelweg.'

De gealarmeerde brandweer heeft de brand geblust. Hoe die brand kon ontstaan is onduidelijk.

Het fastfoodrestaurant in Heteren bleef tijdens het blussen gewoon open.