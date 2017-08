Strijd en weerzien in Frankrijk

Terug van weggeweest - publiek domein

PARIS - We schrijven 21 augustus 1944. In Parijs woedt inmiddels een ware veldslag tussen de Duitse bezetters en de in opstand gekomen bevolking, aangevoerd door leden van het verzet, verenigd in de FFI, de Forces françaises de l'intérieur. Hulp is onderweg.

Het geallieerde opperbevel heeft inmiddels besloten dat de stad moet worden ingenomen door de Vrije Franse pantserdivisie van generaal Leclerc. Op 19 augustus begint de opstand van de Parijzenaars die barricades opwerpen en de Duitse bezetter bestoken waar ze maar de hand op kunnen leggen. Een molotovcocktail ontploft in een truch met vluchtende Duitsers - screenshot Het gaat er hard en zonder veel mededogen aan toe, zoals te zien in in dit Britse bioscoopjournaal: Hitler beveelt de Duitse stadscommandant Von Choltitz de stad koste wat kost te verdedigen en haar niet heel in geallieerde handen te laten vallen. Von Choltitz negeert de opdracht de stad te verwoesten. Op 25 augustus geeft hij de stad over aan de Franse generaal Leclerc en nog diezelfde dag maakt De Gaulle zijn intocht in Parijs. Voor de leden van Leclercs divisie is de strijd, sinds hun landing in Zuid-Frankrijk, een vorm van thuiskomen en vaak heel letterlijk. In de geallieerde kranten verschijnt een foto van de Franse luitenant Raisin die, thuis afgezet door zijn chauffeur, na jaren zijn vrouw weer in de armen kan sluiten.