Wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal live bij Omroep Gelderland

VEENENDAAL - Omroep Gelderland zendt vrijdag live de wielerwedstrijd Veenendaal-Veenendaal Classic uit. De wedstrijd is vanaf 16.00 uur te volgen op tv, op onze website en via Facebook.

Onder meer Rens te Stroet uit Keijenborg (gemeente Bronckhorst) doet mee aan de koers door zijn provincie. En ook Huissenaar Jesper Asselman verschijnt aan de start. En verder geven onder anderen Jos van Emden en Dylan van Baarle acte de présence.

Het parcours van Veenendaal-Veenendaal Classic voert grotendeels door Gelderland. Zo rijdt het peloton onder meer door Arnhem, Oosterbeek en over de Posbank. Via Rhenen gaat het dan weer terug richting de finish in Veenendaal.

Zoetemelk eerste winnaar

De koers werd in 1985 voor het eerst verreden en had in Joop Zoetemelk een illustere winnaar. Behalve Veenendaal-Veenendaal Classic heette de wegwedstrijd ook Dutch Food Valley Classic en Veenendaal-Veenendaal.

Theo Bos uit Hierden won de koers twee keer. Andere Gelderse winnaars zijn: Paul van Schalen (Arnhem), Kenny van Hummel (Huissen), Bobbie Traksel (Tiel), Léon van Bon (Apeldoorn) en Tristan Hofman (Groenlo).

Wat is er te zien bij Omroep Gelderland?

De uitzending start om 16.00 uur met een korte samenvatting van de voorafgaande gebeurtenissen. Rond 17.20 uur is de finish en niet veel later de huldiging.

Het commentaar wordt tijdens de wedstrijd verzorgd door sportverslaggever Jan Sommerdijk en Kenny van Hummel.

Ook bij Ronde van de Achterhoek

Zondag staat Omroep Gelderland ook stil bij de Ronde van de Achterhoek. Op TV Gelderland duurt de uitzending van 16.15 tot 17.45 uur. De finish staat gepland voor 17.30 uur. Ook is de finale van de race live te volgen op gld.nl en Facebook. De nieuwsuitzending en de uitzending van Groeten uit GLD van 17.00 en 17.20 komen hierbij te vervallen!