Bronzen Anouk Vetter alweer in training op Papendal

ARNHEM - Ze is net terug van het WK in Londen, maar Anouk Vetter is alweer begonnen met trainen op Papendal.

Maar de 24-jarige inwoonster van Arnhem geniet nog met volle teugen na. "Het voelt nog een beetje onwerkelijk. We zijn nu anderhalve week verder en je wordt toch een beetje geleefd. Maar wel gaaf."

Van tevoren sprak ze bewust geen doelstelling uit. "Nee, maar ik had wel top vijf in mijn hoofd. Ik heb dat niet hardop gezegd, want als je dan zesde wordt, is het een teleurstelling. Ik wist wel dat het heel wat moest gebeuren om een medaille te winnen. En mijn eerste dag was ook helemaal niet zo goed. En na die uithaal bij het speerwerpen stond ik opeens derde en was het mogelijk dat ik brons zou winnen. En dat is ook gelukt."

Het was ook een mooi verjaardagscadeau voor haar vader en trainer Ronald Vetter. "Ik pakte de zesde een medaille en de achtste was hij jarig. Een medaille is wel een heel mooi verjaardagscadeau. Het is heel bijzonder dat ik dit met mijn vader kan doen. Zonder hem had ik dit nooit gehaald."