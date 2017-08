Moordverdachte Romy voor rechter, maar wel achter gesloten deuren

HOEVELAKEN - De 14-jarige jongen uit Lunteren die heeft bekend zijn klasgenoot Romy (14) uit Hoevelaken te hebben misbruikt en gedood staat vrijdag voor het eerst voor de rechter. Het gaat om een zogenoemde pro-forma zaak. Vanwege de jonge leeftijd van de verdachte vindt het proces plaats achter gesloten deuren.

Soms worden rechtszaken tegen minderjarige verdachten deels in het openbaar behandeld. Dat gebeurt alleen als er een zwaarwegend maatschappelijk belang is. Volgens de rechtbank in Utrecht is dat nu niet het geval en worden de feiten die in de rechtszaal aan de orde komen niet naar buiten gebracht.

Moord

Justitie verdenkt de jonge Lunternaar van moord, niet van doodslag. Dat betekent dat er volgens het Openbaar Ministerie opzet in het spel was. Hij zou dus niet in een opwelling hebben gehandeld, maar van tevoren al van plan zijn geweest haar te doden.

Advocate Monique Frerix uit Ede wil al sinds de aanhouding van de jonge verdachte geen commentaar geven op de zaak. Het is volgens haar niet in het belang van haar cliënt om antwoord te geven op vragen van de pers.

De jongen valt onder het jeugdstrafrecht, waardoor hij maximaal 1 jaar celstraf kan krijgen en jeugd-TBS.

Wat is pro-forma? Pro-formazittingen vinden plaats bij verdachten die in hechtenis zitten. Ze moeten voor de rechter komen, omdat het voorarrest tegen de verdachte anders verloopt. Naar aanleiding van deze zittingen kan het voorarrest worden verlengd.

Lichaam in sloot

Op vrijdag 2 juni vertrekt Romy op de fiets vanaf haar school, maar die middag komt ze niet thuis. Rond 17:00 uur krijgt de politie een melding van een getuige die iemand in het water ziet liggen. De politie vindt het lichaam van de 14-jarige Romy in een sloot in het dorp Achterveld. 'Ze is weggegaan en via Achterveld naar Hoevelaken gefietst. Uiteindelijk is er in Achterveld iets misgegaan', vertelde politiewoordvoerder Bernard Jens destijds.

Foto: De technische recherche zoekt naar sporen op de vindplaats van het lichaam

Al snel blijkt dat Romy door een misdrijf om het leven is gekomen. Na de melding sluit de politie de omgeving hermetisch af voor sporenonderzoek, waarbij speurhonden worden ingezet. Met behulp van een politiehelikopter worden er overzichtsfoto's van de omgeving gemaakt. De politie roept getuigen op zich te melden.

Verwarring

De vondst van Romy zorgt voor veel opschudding en verwarring in de omgeving. Op hetzelfde moment wordt iets verderop Savannah vermist. Eveneens een meisje van 14 jaar dat rond hetzelfde tijdstip verdween als Romy. Savannah komt uit Bunschoten, een dorp dat op zo'n 15 kilometer afstand van Hoevelaken ligt. Savannah wordt op zondag 4 juni dood gevonden op een industrieterrein in haar woonplaats. Volgens de politie is er geen verband tussen beide zaken.

Foto: Links de 14-jarige vermiste Savannah uit Bunschoten en rechts Romy uit Hoevelaken

Misbruikt en gedood

In de vroege ochtend van maandag 5 juni, drie dagen nadat Romy werd gevonden, houdt de politie een 14-jarige jongen uit Lunteren aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Romy. De jongen blijkt een klasgenoot van haar te zijn. Hij zou verliefd zijn op Romy, maar dat was niet wederzijds. De jongen legt een paar dagen na zijn aanhouding een bekentenis af, waarin hij toegeeft Romy te hebben misbruikt en gedood.

Romy zat op de J.H. Donnerschool in het dorp De Glind. Dat is een speciale school voor leerlingen met gedragsproblemen. In het dorp staan ook pleeggezinnen en tehuizen voor uit huis geplaatste kinderen. Het nieuws over Romy komt hard aan op haar school. 'Er heerst verdriet, verbijstering, radeloosheid en onbegrip, zei Jan Hofman. 'Ook vloeien er veel tranen. Het is een moeilijke dag vandaag', aldus de schooldirecteur.

Witte koets

Op 13 juni wordt Romy onder grote belangstelling naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats in Hoevelaken gebracht. Voorafgaand aan de begrafenis rijdt de rouwstoet door het dorp. Langs de route staan vele honderden mensen. De kist met het lichaam van het meisje staat op een witte koets die wordt getrokken door twee paarden.

Foto: De witte koets die Romy naar haar laatste rustplaats bracht

Burgemeester Renkema van de gemeente Nijkerk was bij de herdenkingsdienst. 'Dat was indrukwekkend en er was veel intens verdriet. Het werd mooi verwoord: haar leven is zinvol geweest, haar dood was zinloos.'

De familie van Romy liet in een verklaring weten dat ze geraakt is door alle steunbetuigingen. 'Het voelt alsof Hoevelaken, én mensen van ver daarbuiten, een arm om ons heen slaan. In deze zware tijd is dat een troost voor ons gezin.'