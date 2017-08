Gevonden lichaam is vermiste Arnhemmer

ARNHEM - Het lichaam dat hulpdiensten dinsdag vonden bij de Rijn aan de Stadsblokkenweg in Arnhem, blijkt inderdaad de vermiste man van 26 uit Arnhem. Dat meldt de politie.

Volgens een woordvoerder van de politie is geen sprake van een misdrijf.

De Arnhemmer was sinds vorige week donderdag vermist. Naar hem werd onder meer in de rivier gezocht. Zijn lichaam werd uiteindelijk gevonden in een uitloper van de Rijn.

