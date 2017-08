Twaalf zeecontainers in de grond voor lasergame

WILP - 2000 kub zand werd er voor afgegraven - zo'n 150 kiepwagens vol - om twaalf zeecontainers in de grond te verzinken voor een spectaculaire nieuwe lasergameruimte op recreatieterrein Bussloo bij Wilp. Vandaag worden de twaalf containers van 30 vierkante meter per stuk met een enorme kraan op de bodem van het grote gat geplaatst.

Het wordt een nauwkeurig werkje omdat alle containers uiteindelijk aan elkaar worden verbonden. Als dat eenmaal is gebeurd, komen er aan de zij- en bovenkant damwanden. Daarna gaat het zand er weer overheen en is er zo goed als niets meer te zien. 'Als je per ongeluk de ingang voorbij loopt, dan kun je je daarna niet voorstellen dat je op een grote lasergame ruimte staat', zegt eigenaar Bas van Roosmalen.

Ondergrondse containers kostenbesparend

Van Roosmalen is ook de eigenaar van Pitch&Putt Bussloo, waar verschillende vormen van golf kunnen worden gespeeld. De lasergameruimte komt op hetzelfde terrein. 'Er zijn twee belangrijke redenen om het onder de grond te doen', legt Van Roosmalen uit. 'Ik wil het terrein mooi houden voor Pitch&Putt en voor de buurtbewoners. En verder is het kostenbesparend als je het met containers onder de grond doet.'

7 op de schaal van Richter

De grootte van de lasergame ruimte kan worden aangepast op het aantal deelnemers door de verbonden containers open te zetten of juist af te sluiten. Verder komen er de nodige special effects in. Zo moet de grond gaan trillen met een kracht van 7 op de schaal van Richter, zijn er lichteffecten en vallende decordelen. Vanaf half september wil Van Roosmalen gaan proefdraaien met de nieuwe lasergameruimte.