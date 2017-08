Verkoop drugs aan tieners; drie verdachten opgepakt

GROENLO - De politie heeft twee jongemannen van 17 en 20 jaar aangehouden op verdenking van het verhandelen van softdrugs aan minderjarigen in Lichtenvoorde en Groenlo. Een derde verdachte, een 37-jarige man, is aangehouden op verdenking van illegaal wapenbezit.

Ouders en scholen trokken bij de politie aan de bel over de verkoop van softdrugs aan tieners in Groenlo en Lichtenvoorde. Daarop startte de politie een onderzoek.

De hoofdverdachte is de 17-jarige jongen uit Groenlo, hij is 6 augustus aangehouden. Uit het onderzoek bleek dat er mogelijk drugs en wapens aanwezig waren in een woning in Groenlo.

Cocaïne en munitie

Op 8 augustus deed de politie een inval in de woning. Agenten vonden cocaïne, een gasalarmpistool en munitie. De hoofdbewoner van het pand, een 37-jarige man, werd aangehouden wegens illegaal wapenbezit.

Later werd ook duidelijk dat een 20-jarige man uit Lichtenvoorde betrokken was bij de drugshandel onder minderjarigen. Hij is 9 augustus aangehouden.

Na verhoor heeft de politie alle verdachten vrijgelaten. De politie hoort de komende tijd getuigen en draagt de zaak daarna over aan het Openbaar Ministerie.