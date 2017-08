Room tekent voor twee seizoenen bij PSV

ARNHEM - Eloy Room heeft voor twee seizoenen getekend bij PSV. De Eindhovense club neemt de keeper van Vitesse voor naar verluidt vier ton.

Room verloor voor dit seizoen de concurrentiestrijd van Remko Pasveer. Die was uitgerekend de afgelopen seizoenen reservedoelman bij PSV.

Nijmegenaar Room had nog een contract voor een jaar, dus voor Vitesse was het een van de laatste mogelijkheden om nog een transfersom voor de international van Curaçao te krijgen.

Room kijkt met een heel goed gevoel terug op zijn lange periode bij Vitesse waarmee hij vorig seizoen de KNVB-beker won. 'Ik heb schitterende jaren gehad. Eerst jarenlang in de voetbalacademie en de afgelopen seizoenen als eerste doelman. Het winnen van de beker is voor iedereen, dus ook voor mij, een absoluut hoogtepunt.'

Technisch directeur Mo Allach over het vertrek:'We wisten dat er een kans was dat Eloy deze zomer zou vertrekken. Daarop hebben we vroegtijdig ingespeeld met het aantrekken van Remko Pasveer. Hoewel Eloy niet hoefde te vertrekken, gunnen wij hem als een door de club opgeleide speler deze stap als geen ander. We wensen Eloy veel succes in zijn verdere carrière.'