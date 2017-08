Raadsvragen na Facebookpost over onzekere situatie pluimveehouder

Foto: Pixabay

BENNEKOM - Het Edese raadslid Alexander Vos de Wael stelt raadsvragen naar aanleiding van een Facebookpost van boerderij Van Steenbergen in Bennekom. De boerderij klaagt over de onzekere situatie die is ontstaan in de eiercrisis.

Bij de biologische boerderij zijn al op 7 augustus monsters genomen van hun scharrelkippenbedrijf, maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt de uitslag pas bekend als ook de monsters van de biologische stal zijn getest. En die monsters zijn 14 augustus pas genomen. In de tussentijd mag de pluimveehouder geen eieren verkopen en blijft hij in onzekerheid. Vos de Wael vindt dat de gemeente moet inspelen op dit probleem, want 'de onzekerheid voor onze ondernemers en hun familie is moordend'. Ook wil het raadslid weten of er nog meer Edese bedrijven dergelijke noodsignalen afgeven.