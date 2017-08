Vastgoedmagnaat held bij deel NEC-fans na slaan Tim Hofman

NIJMEGEN - Nijmegenaar Ton Hendriks is uitgegroeid tot een cultheld bij een deel van de fans van NEC na de klap die hij uitdeelde aan presentator Tim Hofman.

De 72-jarige vastgoedmagnaat kwam in conflict met Hofman toen die zijn pand niet wilde verlaten. Het kwam tot een handgemeen, waarbij de internetjournalist een gebroken kaak opliep.

Op sociale media zijn de meningen verdeeld. Supporters van NEC spreken hun waardering uit voor deze daad. De fanatieke HKN, wat staat voor Hazenkamp Nijmegen, wil Hendriks zelfs tot erelid benoemen.

Screenshot Facebookpost eNieSee HKN

En er is ook een oproep om Ton Hendriks te eren tijdens de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Almere City in de 72e minuut, omdat de vastgoedmagnaat 72 jaar is. Het is de bedoeling dat er dan wordt gezongen: 'Wij zijn niet bang want Ton die is erbij.'

