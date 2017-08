Kruidvat in Apeldoorn op klaarlichte dag overvallen

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - De Kruidvat op de Saloméstraat in Apeldoorn is woensdagmiddag overvallen. De dader is voortvluchtig. Hij zou een slagwapen bij zich hebben gehad.

Het gaat om een lange dunne man met een donkere huidskleur. Hij heeft kort zwart haar en droeg een zwart trainingspak met capuchon. Even na de overval werd er een Burgernetmelding verstuurd in de hoop de daders te vinden. Het is onbekend of er iets buit is gemaakt.