NEC koopt spits Sven Braken

NIJMEGEN - NEC heeft Sven Braken van Almere City gekocht. De 24-jarige spits tekent voor vier jaar bij de Nijmeegse club.

Saillant detail is dat NEC vrijdag uitgerekend tegen Almere City moet spelen.

Braken speelde eerder bij MVV. Hij staat al jaren bekend als een groot talent. Braken scoort makkelijk en heeft veel voetballend vermogen. Hij is bij voorkeur centrumspits, maar kan ook op de vleugels spelen.

Wel werd de carrière van Braken de afgelopen jaren gekenmerkt door blessureleed. Hij had meerdere keren knieproblemen, wat resulteerde in een kruisband- en een meniscusoperatie. In de voorbereiding maakte hij een uitstekende indruk bij Almere City en leek hij eerste spits te worden.

Braken is de achtste aanwinst van NEC. Eerder werden Kevin Jansen (ADO Den Haag), Guus Joppen (Willem II), Anass Achahbar en Ted van de Pavert (PEC Zwolle, gehuurd), Mart Dijkstra (Sparta Rotterdam), Calvin Verdonk (Feyenoord, gehuurd) en Suently Alberto (PSV) aangetrokken.