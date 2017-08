'Bomtasman' weer voor de rechter

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het gerechtshof in Arnhem buigt zich vandaag over de hoger beroepszaak van Abdel O., beter bekend als de bomtasman. De 42-jarige O. is eerder door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot drie jaar cel, omdat er bij hem explosieven zijn gevonden. Deze zouden zijn bedoeld om een aanslag te plegen op een wijkagent in Doesburg.

Volgens het Openbaar Ministerie was de man, die geen vaste woonplaats heeft, van plan om in Nederland een aanslag te plegen. In het voorjaar van 2016 werd een onderzoek naar de man gestart. Er was informatie dat hij contact zou hebben met zowel een Franse als Belgische extremist in Syrië. Tegen hen zou de verdachte gezegd hebben dat hij een aanslag in Nederland wilde plegen en daarna naar Syrië zou reizen. De rechter achtte dat niet bewezen. O. werd daarom vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Overval De rechter sprak de verdachte ook vrij van een overval in Doornenburg. Wel werd hij veroordeeld voor een overval op een Primera-winkel in Arnhem. Er komt donderdag nog geen strafeis. Bomtasman De man wordt ook wel de bomtasman genoemd. O. werd in juni 2015 in Doesburg opgepakt nadat hij - na een conflict met de moeder van zijn zoontje - een tas weggooide waarin explosieven zouden zitten. De man kreeg toen 5 maanden cel voor het bedreigen van de moeder van zijn kind. Zie ook: Drie jaar cel voor 'bomtasman'

