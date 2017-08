Beschoten ballonvaartbedrijf: 'We lossen dit met elkaar op'

LAREN - Een Larens agrarisch bedrijf dat bij een bedrijfsfeestje vuurpijlen afstak in de richting van luchtballonnen, is erg geschrokken door de ontstane commotie. Het ballonvaartbedrijf reageerde telefonisch ontspannen op het filmpje omdat 'de veiligheid geen moment in het geding is geweest'.

'Het is onverstandig en gevaarlijk, zeker omdat je niet weet hoe hoog die vuurpijlen komen' zegt Bas Spierenburg eigenaar van BAS ballonvaarten. 'Wij schrokken natuurlijk, maar om het even in het juiste beeld te zetten: de veiligheid is geen moment in het geding geweest en de piloten hebben er niets van gemerkt.'

Onbedachtzaamheid

'Het gaat hier gewoon over een jolige daad zoals dat weleens gaat op bedrijfsfeestjes. Natuurlijk is het gevaarlijk als het vuur daadwerkelijk in de buurt van de ballon komt, want dan heb je een gat in je ballon. Zoiets hoop je nooit mee te maken natuurlijk', vertelt Spierenburg. 'Een luchtballon is gemaakt van stof dat bestaat uit soort samengesteld nylon en de stof Nomax. De stof aan de onderkant is brandwerend, dat is logisch omdat we daar ook met de brander in de buurt komen en dat tegen hitte moet kunnen. Het gaat juist om die dunne stof daarboven, dat brandt gewoon weg als het in aanraking komt met vonken of vuur.'

Het agrarisch bedrijf heeft zijn excuses aangeboden en heeft meerdere malen telefonisch contact gehad met het ballonvaartbedrijf laat een woordvoerder weten.

Heftige reacties

Op internet verschijnen veel reacties op de video. Volgens enkele reacties is het doodslag. Zwaar overtrokken, vindt Spierenburg. 'Je moet het gewoon zien als een moment van joligheid en onbedachtzaamheid, dat kan natuurlijk misgaan maar om er dan direct een hele zaak van te maken, dat vind ik niet nodig. We komen er zo onderling ook prima uit. We hebben contact gehad, belden met elkaar en daar is het ook mee afgedaan wat ons betreft', aldus Spierenburg. 'Wij zijn er ook klaar mee', zegt een woordvoerder van het agrarische bedrijf. 'We hebben het erover gehad en je kunt het niet meer terugdraaien'.