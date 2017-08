Vuurwapengevaarlijke Nijmegenaar opgepakt bij bliksemactie

NIJMEGEN - De man die dinsdagavond op het Takenhofplein in Nijmegen is aangehouden is een 20-jarige inwoner van die plaats. Vijf politieauto's dwongen de verdachte tot stoppen omdat hij iemand zou hebben bedreigd met een vuurwapen na een ruzie.

De ruzie waarbij de verdachte dreigde met een vuurwapen ontstond op het Spijkerhofplein. De verdachte liep vervolgens weg. Even later zag de politie in de wijk Voorstenkamp een auto rijden met daarin de verdachte.

De auto, een Renault Twingo, werd gevolgd en omstreeks 18.00 uur klemgereden op het Takenhofplein. De verdachte, die als bijrijder in de auto zat, werd uit de auto gepraat. Er werden veel politieauto's bij de actie ingezet om de veiligheid van het andere verkeer niet in gevaar te brengen.

'Handen in de nek'

Toen de man uit de auto werd gepraat trokken agenten hun wapen. 'De man stond vervolgens naast de auto met zijn handen in zijn nek', vertelde een getuige dinsdag aan Omroep Gelderland. De 20-jarige Nijmegenaar werd daarop aangehouden. Hij had toen geen wapen bij zich.

Tijdens de aanhouding zaten er ook een vrouw, de bestuurster, en een kleuter in de auto. Zij zijn door de politie naar huis gebracht.

Wapen mogelijk gevonden

De woning van de man is dinsdagavond door de politie doorzocht, maar er werd geen vuurwapen gevonden. Een getuige vond woensdagochtend elders in Nijmegen een wapen, de politie onderzoekt of dit het wapen is dat gebruikt is voor de bedreiging. De verdachte wordt woensdag verhoord.

