Kamernood voor studenten wordt alleen maar groter

Een woontoren in Wageningen. Beeld via Google

WAGENINGEN - De kamernood in Wageningen lijkt voorlopig nog niet voorbij. In de komende jaren wordt een stijging verwacht van het aantal studenten en het is nog maar de vraag of zij allemaal een kamer kunnen krijgen.

'Het tekort aan studentenwoningen gaat aanzienlijk worden', zegt Hellen Albers van Idealis, de organisatie die verantwoordelijk is voor de huisvesting van studenten in Wageningen. Vanaf 2020 wordt een structureel tekort tot 1000 kamers verwacht.

Gordijntje of caravan

Maar ook anno 2017 is het druk op de woningmarkt. Studenten vertellen aan Omroep Gelderland dat ze soms kiezen voor een kamer die slechts met een gordijn gescheiden wordt van de kamer ernaast. Dat is een tijdelijke oplossing die Idealis aanbiedt. Andere studenten wonen noodgedwongen in een caravan op de camping.

De één is drie maanden aan het zoeken, een ander al zes maanden. Sommigen kiezen ervoor om dan maar thuis te blijven wonen, ook al betekent dit dat ze dagelijks een flink aantal uur moeten reizen.

Voorlopig niks nieuws?

Karin Hommen van de Wageningen Universiteit zegt dat het aantal introductiestudenten opnieuw een recordaantal heeft bereikt. En dus is het reëel dat de problemen alleen maar groter worden. Voor een oplossing moet de Wageningse gemeenteraad een beslissing nemen over nieuwe woonpanden.

Er zijn potentiële locaties, maar de vraag is of de bouwplannen er in de raad doorheen komen. De plannen zullen in een zogenoemde lange procedure terechtkomen (dus met onder meer burgerinspraak), denkt Helen Albers. Voorlopig staat er dus geen nieuw gebouw. De bouw van een tijdelijk gebouw aan de Kortenoord is al uitgesteld, ook vanwege diezelfde 'lange procedure'.

Meer buitenlanders in Nijmegen

Die andere grote studentenstad, Nijmegen, laat een ander beeld zien. Daar loopt het aantal Nederlandse studenten iets terug, maar dit wordt aangevuld door een toename aan buitenlandse studenten. Daardoor blijft het totale aantal ongeveer gelijk. Studentenhuisvester SSH& zegt op dit moment iedereen een kamer te kunnen geven. Het officiële aantal studenten voor komend schooljaar is nog niet bekend.

Woordvoerder van SSH&, Vincent Buitenhuis: 'Omdat de Radboud Universiteit meer Engelstalige bachelors is gaan aanbieden, wordt de terugloop aan Nederlandse studenten aangevuld met buitenlandse studenten. Het enige probleem is dat zij na enige tijd in aantal zullen toenemen. Kwamen ze eerst voor één, maximaal twee jaar, voor de bachelor zullen ze tenminste drie jaar op de universiteit studeren.'

Leegstand is wrang

SSH& helpt internationale studenten bij het vinden van een kamer voor het eerste studiejaar. Daarna moeten zij gaan wedijveren met Nederlandse studenten op de kamermarkt. In Wageningen houdt Idealis kamers vrij voor de buitenlandse studenten, waardoor de kamers soms maanden leeg staan om de piek in de zomer te kunnen opvangen. Dat is wrang, als Nederlandse studenten op dat moment een kamer zoeken, vindt Albers.

Een aantal studenten dat in Wageningen geen plekje kan vinden, komt nu ook in omliggende plaatsen terecht, zoals in Bennekom en Ede. De gemeente Wageningen geeft aan dat ze zoekt naar extra huisvesting binnen én buiten de gemeente.