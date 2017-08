Veel schimmels in binnenzwembaden

WAGENINGEN - Schimmels gedijen goed in binnenzwembaden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en de universiteiten van Wageningen, Delft en Utrecht. Bij een wetenschappelijke steekproef zijn 79 schimmelgroepen aangetroffen, waaronder de bekende soorten die zwemmerseczeem en kalknagels veroorzaken. Bijna de helft van de gevonden schimmels kunnen mensen ziek maken.

Op basis van deze eerste verkenning hebben de wetenschappers het onderzoek uitgebreid, aldus schimmelexpert Anne van Diepeningen van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Volgens haar is in Nederland nog heel weinig bekend over het voorkomen van schimmels in zwembaden.

Brancheorganisatie Nederlands Platform Zwembaden (NPZ) in Ede kent het onderzoeksresultaat nog niet, zegt een woordvoerster. 'Maar Nederland heeft heel strenge regels voor desinfectie van zwembaden, dus als we hier iets van kunnen leren, gebeurt dat.'