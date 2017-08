Wurging na onbetaalde seks; OM eist zes jaar en tbs

EDE - Het OM heeft zes jaar en tbs, met dwangverpleging, geëist tegen Thomas B. die wordt verdacht van het wurgen van de de 19-jarige Edese Willianne. Tijdens de zitting werd duidelijk dat een seksafspraak fataal afliep.

De rechtbank maakte een chatgesprek tussen de twee openbaar. Daaruit bleek dat ze een afspraak hadden gemaakt. Ze kenden elkaar van school, het contact verwaterde, maar na een periode zocht Thomas B. opnieuw contact. Bij het laatste contact zou hij seks tegen betaling hebben gewild.

'Grof geweld'

De twee verrichten seksuele handelingen over en weer. Maar daarna bleek dat B. geen geld bij zich had. Ze kregen ruzie. 'Het werd zwart voor mijn ogen, ze zette mij onder druk', verklaarde hij in de rechtszaal. Hij was boos, maar weet niet meer hoelang hij een touwtje om haar nek heeft getrokken. Ook weet hij niet meer waarom hij haar met een snoeischaar sloeg.

'Er is heel grof geweld op Willianne uitgeoefend', stelde de rechtbank. De verdachte had op dat moment een vriendin. 'Er hangt iets engs over u heen', oordeelde de officier van justitie. Daarbij werd gerefereerd aan de wapenverzameling. 'Dat is gewoon een hobby. Daar is niks geks aan, ik zat ook in een metalbandje', verweerde B. zich.

Vader in tranen

Tijdens de rechtszaak kwam ook de vader van Willianne aan het woord. Hij was geëmotioneerd. In tranen vertelde hij dat ze 'onbevangen en vol vertrouwen was en dat is haar fataal geworden. Ik heb levenslang en anderen ook'

Volgens deskundigen heeft de verdachte een persoonlijkheidsstoornis en een slaapstoornis. 'Maar we hebben geen goed beeld van de verdachte kunnen krijgen, wat zijn gedachten zijn', staat in het psychiatrisch en psychologisch rapport.

Wel stellen de deskundigen dat de verdachte tbs zou moeten krijgen. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar en de kans op herhaling is groot.

De rechter doet over twee weken, op 30 augustus, uitspraak.