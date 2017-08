Wéér plofkraak bij Rabobank, waarom altijd daar?

ARNHEM - Plofkraken in Doetinchem, de Oude IJsselstreek en Elburg; de Rabobank heeft het dit jaar zwaar te verduren. Hoe kan het toch dat de pinautomaten van de bank telkens weer het slachtoffer zijn van criminelen?

'Rabobank heeft meer last dan andere banken omdat criminelen één werkwijze hanteren en daarom één soort pinautomaat kiezen', zegt woordvoerster Margo van Wijgerden van de Rabobank.

Ze spreekt van 'golven': 'Wanneer er bij een bank veel plofkraken zijn, worden er maatregelen genomen. Als het daardoor te moeilijk wordt pinautomaten te kraken, kiezen criminelen weer een andere bank', legt Van Wijgerden uit.

Daarnaast is de bankregio Graafschap volgens de woordvoerster een regio waar veel criminelen actief zijn. Waarom weet ze niet. 'Wel zit de Rabobank in veel kleine kernen, dat maakt ons gevoeliger.'

Standaard geldautomaat

Eerder kondigden ANB Amro, ING en Rabobank al aan dat ze samen in het geweer willen komen tegen de plofkraken. Ze kijken of er één standaard geldautomaat kan komen. Dit najaar moet er meer duidelijk worden over hoe de samenwerking tussen de banken er precies uit komt te zien.

