Afvallen? Ga gamen!

ARNHEM - Spelletjes op de smartphone of de computer zijn er allang niet meer alleen maar voor de lol. Er verschijnen steeds meer games die gedrag proberen te veranderen. Ze worden ingezet om bijvoorbeeld obesitas tegen te gaan of om van een bepaalde angst af te komen.

Een aantal Gelderse bedrijven en instellingen ontwikkelen zulke games. Zoals Gamepact, een samenwerking van vier Arnhemse gamebedrijven. Zij maakten de app HelloYoop.

Het doel van het spel is om een virtueel beestje in leven te houden. 'Maar dat lukt alleen als je hem voldoende gezond voedsel geeft en als je genoeg met hem wandelt', zegt Ferry Brands van Gamepact. 'Daarom staan er ook wandeltochten in de app en één daarvan gaat door het Sonsbeekpark.'

Oorspronkelijk is HelloYoop ontworpen voor kinderen met obesitas. Het spel is inmiddels uitgebreid getest en nu beschikbaar voor alle kinderen. Brands: 'De app is gemaakt in samenwerking met kinderartsen, diëtisten en leefstijlcoaches in Nederland en België. We hebben goed op het uiterlijk van het spel gelet want kinderen moeten het wel leuk vinden en vooral uit zichzelf gaan spelen.'

FOTO: Kinderen spelen HelloYoop na de lancering bij het Arnhemse Sonsbeekpark

Steeds meer games in de zorg

Stephan Aarts van de Arnhemse gameontwikkelaar Yellow Riders ziet ook dat de rol van games aan het veranderen is: 'Gaming wordt geassocieerd met entertainment, maar het is ook uitermate geschikt voor gedragsverandering doordat het de gebruiker spelenderwijs laat leren.'

Aarts ziet steeds meer voorbeelden van game-toepassingen in de zorg. 'Bij het spel HelloYoop zie je dat kinderen een gezonde levensstijl aanleren. Maar er zijn ook voorbeelden van games die patiënten bijvoorbeeld beter en sneller laten herstellen na een ongeluk.'

Adem in, adem uit

En ook de Nijmeegse Radboud Universiteit heeft het pad van de leerzame game gevonden. Er is zelfs een speciale afdeling die onderzoek doet naar de inzet van videogames voor kinderen met psychische problemen. Het zogenoemde Gemhlab. Hier worden onder meer spellen bedacht voor kinderen met een depressie of angststoornis. Op dit moment wordt er aan een tiental projecten gewerkt.

'Het zit enorm in de lift', zegt onderzoekster Joanneke Weerdmeester. En dat gaat verder dan de Radboud Universiteit. 'Zo zien we dat zorginstellingen zelf ook al speciale ruimtes ontwikkelen waarbij ze nieuwe technieken inzetten om hun cliënten te helpen, bijvoorbeeld met virtual reality games.'

Foto: Een studente speelt de game DEEP.

Games onderdeel van behandeling

Zelf doet Weerdmeester al anderhalf jaar onderzoek naar de virtual reality game DEEP. Het spel is bedoeld om kinderen met angststoornissen te helpen. 'Games zullen de therapeut nooit vervangen. Maar de verwachting is wel dat kinderen over enkele jaren thuis dit soort spellen spelen als onderdeel van een behandeling.'

DEEP meet je ademhaling via een speciale buikband. Door te ademen beweeg je je door een virtuele onderwaterwereld. Kinderen met angst leren zo om dieper te ademen waardoor ze zich rustiger gaan voelen.

Het spel is door het ministerie van Volksgezondheid aangewezen als innovatief project en heeft daarom onlangs subsidie gekregen. De komende tijd wil Weerdmeester het spel verder testen en verbeteren voordat het op de markt komt.