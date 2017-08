Schildpadden, konijnen en papegaai overleven plofkraak

DOETINCHEM - De dieren van dierenwinkel De Huet in Doetinchem hebben de plofkraak bij winkelcentrum de Bongerd overleefd. De landschildpadden, muizen, hamsters en konijnen kwamen met de schrik vrij. De papegaai praat zelfs alweer.

'Wonder boven wonder hebben alle dieren in de winkel de plofkraak overleefd', zegt eigenaresse Kim Wiendels op Radio Gelderland. 'We vreesden voor een konijn in een glazen kooi, die kooi is geknapt, maar het konijn die heeft zich weten te verschuilen. Onze papegaai zei zelfs alweer 'hallo' vanochtend.'

Luister hier het hele gesprek met Wiendels terug:

Wiendels werd dinsdagnacht wakker van een telefoontje dat het alarm in haar winkel af was gegaan. 'Ik probeerde via onze camera's contact met de winkel te krijgen. Dat lukte niet, dus toen ben ik hier als een gek naartoe gereden.'

Ze trof bij haar dierenwinkel een puinhoop aan. 'De winkel was drie maanden terug ook al een zootje want toen is hij helemaal verbouwd', zegt Wiendels. 'Vervelend, maar het belangrijkste is dat de dieren in orde zijn.'

Foto: Omroep Gelderland

De dieren worden aan de achterkant van de winkel opgevangen. Er zijn zelfs buurtbewoners die hebben aangeboden dieren op te vangen.

