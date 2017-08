Bestelbus met geweld gestolen, verdachte aangehouden

DOETINCHEM - De politie heeft dinsdagmiddag een man aangehouden op verdenking van diefstal van een bestelbus. Daarbij zou geweld zijn gebruikt. Meerdere personen hebben aangifte gedaan tegen de verdachte.

Meerdere mensen belden vanuit Kilder de politie over de diefstal van de bestelbus met geweld. Wat voor geweld er is gebruikt is onbekend. De agenten zagen de gestolen bestelbus in Doetinchem. Na een achtervolging kon de verdachte op het Alfred Mozartplein worden aangehouden.



Foto: REGIO8