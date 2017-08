ZUTPHEN - In Zutphen zit een vrachtwagen klem onder een spoorviaduct. Het spoorviaduct is zo beschadigd dat er geen treinen tussen Zutphen en Dieren rijden.

Volgens ProRail werken de monteurs hard aan het herstel, het is niet bekend of de vrachtwagen al los is gekomen.

Wanneer de storing is verholpen is niet bekend.